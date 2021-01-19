أبو الزيك يكتب: الحلويات الإباحية

تابعت مثل غيري بعض الصور لعدد من السيدات يحتفلون في أحد الأندية العريقة ويروجن لصورهن مع بعض الحلوى (الفطائر والكعك والجاتوه) مصنوعة بأشكال تعطي إيحاءات جنسية .

لغاية هنا والأمر كان مجرد استغراب من ( جرأة هذه النسوة ) في نشر هذه الصور ذات الطبيعة الخاصة جدا ، لكن دعاة الشرف والفضيلة وأصحاب الوصاية على المصريين ومنهم بعض نواب الشعب الموقرين ( للأسف ) إنتفضوا ( نفضة واحدة ) رافضين ما فعلته هذه المجموعة من النساء ، وقامت الشرطة على إثر تلك الإنتفاضة بضبط وإحضار صانعة هذه ( الحلويات الإباحية ) وتحويلها للنيابة العامة للتحقيق معها فيما ورد من ترويجها لمأكولات جنسية .

كل ده حصل في ساعتين تلاتة ليس أكثر ولا أقل ما يجعلنا نصرخ بصوت عالي ( يا سنة سوخة يا ولاد )

أعتقد ان هذه القضية جعلت من دعوات تمكين المرأة ولازم تاخد حقها ورفع الظلم والقهر ومساوتها بالرجل ، و ، و ، و ، إلى آخر هذه الإسطوانة كله حبر على ورق

قد أكون رافض لهذا للسلوك ونشر تفاصيله لكني مع حرية أن يفعلن مايردن فدعوات الحرية والمساواة المزعومة يجب أن تكون حقيقة وليست شعارات .

رد الفعل يا سادة أكد إننا مجتمع ذكوري ١٠٠٪ ، فما يفعله الرجل مرفوض تماما أن تفعله المرأة حتى وإن كان شوية تهريج .

والحكاية دي طبعا كانت هتبقى قصة وحكاية ورواية لو تم ضبطهن في مسمط وهن يأكلن كوارع وعكاوي ومخاصي وممبار

وطبعا كانت هتبقى مصيبة سودة منيلة بستين نيلة لو واحدة اتصورت مع صباع ( ممبار ) كانوا هيقولوا عليها بتحرض على الفسق والفجور مع المطالبة بإعدامها في مسمط عام

والسؤال إللي لم أجد له إجابة هو ياترى لما كانت الدنيا مليانة إعلانات الفياجرا الحريمي وكانت كل وسائل التواصل الإجتماعي بتتكلم بطريقة فاضحة عنها وبتستخدم إيحاءات جنسية عن فائدتها للنساء محدش فتح بقه ليه ؟

ولما كانت صفحات الرجال كلها صور ونكت وكومنتات على ماستفعله النساء بالرجال بعد الفياجرا الحريمي عملنا إيه كمجتمع حكومة وشعب ونواب ؟

ولا ده مسموح وشويه تهريج من شوية نسوان كبيرة في السن غير مسموح ؟

وبالمناسبة الإعلانات التي تملأ محطات التلفزيون عن المقويات والمكملات لذكورة بعض الرجال عادي كده مافيهاش عيب ولا حرام ولا طلب إحاطة واحد ؟

دعاة الرجعية والتخلف وأصحاب الرؤى السوداء ستجدهم أشد الناس مطالبة بعقاب هذه النسوة بطريقة بشعة في ميدان عام ..

وبعدها هتلاقيهم بيتفرجوا على فيلم إباحي عادي جدا وبيقولوا نكت بمنتهى الجرأة ع النسوان وساعتها كله هيقول ده تهريج مش عيب .

عيب والله نبقى بالهيافة دي