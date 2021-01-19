تم عرضه منذ أيام.. فيلم ريما يحقق إيرادات 20 ألف جنيه فقط

حقق فيلم ريما ايرادات بلغت قيمتها 20 الف جنيه امس فقط وذلك بعد عرضه منذ ايام قليلة بموسم نصف العام.

وقرر المنتج عمرو طنطاوي اصطحاب الطفلة الصاعدة ريم عبد القادر بطلة فيلمه الجديد «ريما» لتفقد الفيلم في عدد من دور العرض السينمائي بالقاهرة الكبرى مباشرة مع الجمهور.

وأشاد الجمهور بقصة الفيلم وبكل ابطاله وخاصة اداء ريم في دور «ريما» الطفلة التي ترى المستقبل، واستقبلوها عقب الفيلم بحفاوة بالغة وأخذوا صورا تذكارية معها واصفين اياها بأنها ستكون نجمة سينما الرعب في المستقبل.

واعربت الطفلة ريم عبد القادر عن سعادتها برد فعل الجمهور على ادائها في اول فيلم لها ووجهت هي ووالدتها الشكر للمنتج عمرو طنطاوي والمخرج معتز حسام الذي وثق بها واسند لها لعب دور البطولة بالفيلم.

واعلن المنتج عمرو طنطاوي نيته انتاج جزء ثانٍ من فيلم ريما 2022 عقب ردود فعل الجمهور عن الفيلم في جزئه الاول وتحقيقه ايرادات جيدة في ظل ظروف فيروس كورونا المستجد في الدول التي عرض بها حتى الان وهي: مصر، السعودية، الامارات، عمان وقرب نزوله في دول: البحرين والكويت وقطر، بالإضافة الى عزم شركة ميكرز على التجهيز لإنتاج فيلمين خلال هذا العام احدهما كوميدي والاخر تشويقي.

فيلم «ريما» بطولة: محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبد القادر، ايهاب فهمي، هالة فاخر، فراس سعيد، مها نصار، احمد امام، اية سليم، منى جمال، احمد فتحي، علاء مرسي، محمد جمعة، عبد الحميد العوام، منتج فني مدحت لبيب، تصوير احمد عاشور، انتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف احمد انور ومن اخراج معتز حسام.

جدير بالذكر ان ترتيب اعلى اربعة افلام بموسم رأس السنة في شباك تذاكر الافلام العربية بالسينمات المصرية في الاسبوع الاول من عام 2021 جاء كالآتي: المركز الاول فيلم ريما، والثاني فيلم الخطة العايمة، والثالث فيلم الصندوق الاسود، والمركز الرابع فيلم صابر وراضي.