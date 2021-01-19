يعد إحراز أوباما لـ الهدف الأول.. هاشتاج الزمالك يتصدر تويتر

أحرز الزمالك الهدف الأول في شباك نادي الجونة في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

وتمكن يوسف أوباما من إحراز الهدف الأول في شباك الجونة في الدقيقة "10"، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك بكل سهولة.

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج الزمالك وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا