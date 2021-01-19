اشاد عدد من جمهور الفنانة مي عمر بالحلقه ال 19 بمسلسل لؤلؤ بعد مقابتلها والدتها . ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج مي _عمر ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا . مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد مقابله والدتها.. الجمهور يشيد بـ مي عمر في لؤلؤ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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