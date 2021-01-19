الموزع أحمد إبراهيم يستعد لطرح أغنية "آخر سهرة"

أغنية"آخر سهرة" من كلمات نادر عبدالله وألحان شريف بدر.

في سياق آخر يتعاون الموزع أحمد إبراهيم مع عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى، وأبرزهم النجم حسين الجسمى في أغنية جديدة يتم طرحها خلال الفترة المقبلة وهى من ألحان وليد سعد.

كما يتعاون الموزع أحمد إبراهيم مع النجمة اللبنانية نانسى عجرم في أغنية ضمن أغانى ألبومها الجديد من ألحان وليد سعد وكلمات خالد تاج الدين، وتم الانتهاء من تسجيلها قبل انتشار فيروس كورونا ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات"يوتيوب".