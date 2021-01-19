نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموزع أحمد إبراهيم يستعد لطرح أغنية "آخر سهرة" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، لطرح أولى أعماله الفنية في تجربة الغناء والتي تحمل اسم "آخر سهرة"، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة عبر موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".
أغنية"آخر سهرة" من كلمات نادر عبدالله وألحان شريف بدر.
في سياق آخر يتعاون الموزع أحمد إبراهيم مع عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى، وأبرزهم النجم حسين الجسمى في أغنية جديدة يتم طرحها خلال الفترة المقبلة وهى من ألحان وليد سعد.
كما يتعاون الموزع أحمد إبراهيم مع النجمة اللبنانية نانسى عجرم في أغنية ضمن أغانى ألبومها الجديد من ألحان وليد سعد وكلمات خالد تاج الدين، وتم الانتهاء من تسجيلها قبل انتشار فيروس كورونا ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات"يوتيوب".
جدير بالذكر أن أحمد إبراهيم، تعاون مع كبار مطربي مصر والوطن العربي ووزع لهم أنجح أغانيهم فليكن أبرزهم، محمد منير، تامر حسني، إليسا، شيرين عبد الوهاب ونانسي عجرم، وغيرهم.