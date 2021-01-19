عقب الحكم بحبسها.. سارة الطباخ توجه رسالة لجمهورها

أحمد جودة - القاهرة - وجهت المنتحة سارة الطباخ رسالة لجمهورهان وذلك عقب الحكم بحبسها عامين في قضية عدم صيانة الأمانة مع المطرب محمد الشرنوبي.

وشاركت "الطباخ" صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وكتبت تعليقا قائله: " لا شيء يتفوق على يوم مشمس شتوي جيد ".

وجاء أول تعليق للمنتجة سارة الطباخ عقب الحكم بحبسها من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي قائله: "نوضح أن هذا الحكم غيابي وأن المنتجه قامت بعمل معارضة في الحكم وتحدد لها جلسة 7 فبراير المقبل، حيث أنها لم تعلن بهذه القضية وأن هذا المحضر كيدي، لأن المطرب المذكور مرتبط بتعاقد مع المنتجة ساره الطباخ لمده 10 سنوات يبدأ من 1 سبتمبر 2017 وصادر لها توكيل رقم 1966 لسنه 2018، ولها الحق في استلام المبالغ المالية وإبرام التعاقدات ومحرر لها توكيل من الفنان بذلك، وأن هذه المبالغ محل دعوى حساب بينها وبين المطرب ومنظورة أمام المحاكم المختصة".