نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء الخميسي تقيم حفل غنائي بساقية الصاوي 11 فبراير في المقال التالي

ومن المقرر إقامة الحفل يوم 11 فبراير، بساقية الصاوي وذلك بقاعة الأنهار ويقام الحفل تحت قيادة يوسف عباس وفرقته.

وكتبت "الخميسي" قائله: "حفل النجمه لقاء_الخميسي في ساقية الصاوي وذلك تحت قيادة يوسف عباس وفرقته

الخميس 11 فبراير الساعه 7:30 م بقاعه النهر".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي المسلسل الدرامي «أبواب الشك» الذي عرض العام الماضي، وشاركها البطولة الفنان خالد سليم، وأحمد صلاح حسني، وعائشة بن أحمد، وطارق صبري. المسلسل من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد سمير فرج

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة لقاء الخميسي عن إقامتها حفل غنائي، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".