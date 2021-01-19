حمدي الميرغني لـ أشرف ذكي: "كنت ومازالت فخر لكل فنان ودرع حماية للفن المصري"

ووجه حمدي رسالة له ملئية بالحب وعلق قائلاً:" كنت ومازالت فخر لكل فنان ودرع حماية وأمان للفن المصري ..شكراً من قلبي للدكتور النقيب أشرف ذكي علي كل ماقدمته وماتقدمه من أجل خدمة الفن والفنانين".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان حمدي الميرغني الدرامية مسلسل"اتنين في الصندوق"، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، ﺇﺧﺮاﺝ محمد مصطفى، بطولة محمد أسامة "أوس أوس"، بيومي فؤاد، إنتصار، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي.