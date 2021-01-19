نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "باكل لوز وقراسيا".. من داخل منزلها رانيا يوسف تكشف ماذا تفعل في حياتها اليومية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة رانيا يوسف، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وظهرت "يوسف" في الفيديو من داخل منزلها وهي تسرد ما تفعله في حياتها اليومية،وكتبت تعليقا قائله: "رانيا يوسف: بحب اصحي بدري وبفطر قراسيا ولوز ونسكافيه تفاصيل حياه رانيا في منزلها
وظهرت "يوسف" في الفيديو من داخل منزلها وهي تسرد ما تفعله في حياتها اليومية،وكتبت تعليقا قائله: "رانيا يوسف: بحب اصحي بدري وبفطر قراسيا ولوز ونسكافيه تفاصيل حياه رانيا في منزلها
الجزء الأول".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل آنسة فرح 2بطولة أسماء أبو اليزيد ورانيا يوسف وأحمد مجدي وتامر فرج وعارفة عبد الرسول وماجد الكدواني ومن تأليف محمود عزت وإخراج وائل فرج.
وتشارك "يوسف" في "عش الدبابير" حيث بدأت تصوير مشاهدها به وهو بالمشاركة مع عدد من الفنانين منهم عمرو عبد الجليل وياسمين رئيس وإلهام شاهين ودلال عبد العزيز وأحمد صفوت