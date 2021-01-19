"باكل لوز وقراسيا".. من داخل منزلها رانيا يوسف تكشف ماذا تفعل في حياتها اليومية

وظهرت "يوسف" في الفيديو من داخل منزلها وهي تسرد ما تفعله في حياتها اليومية،وكتبت تعليقا قائله: "رانيا يوسف: بحب اصحي بدري وبفطر قراسيا ولوز ونسكافيه تفاصيل حياه رانيا في منزلها

الجزء الأول".