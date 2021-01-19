نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عشرة العمر.. ليلى علوي تدعم محمد الشهير بعد إصابته بكورونا بهذه الكلمات في المقال التالي

ونشرت ليلي صورة له عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ووجهت له رسالة خاصة وكتبت : عشرة العمر يا صاحب العمر ياللي كل أسرتي بتعتبرك واحد من العيلة ٣٩ سنة بعرفك وبشوف رحلة كفاحك انسان عصامي بيحب الشغل والنجاح وحققه وبيعمل خير كتير جداً مسؤول عن كل واحد بيشتغل عنده وعن عيلته وظروفه.. يارب ياقادر على كل شئ بارك في عمره وصحته واشفيه يارب.. كلنا بندعيلك يا محمد.

وتابعت قولها : كل اللي يعرفك من الوطن العربي، يارب يا محمد يطمنا عليك ويطمن ولادك وأحفادك واخواتك وعايلتك اصحابك.. كلنا بنحبك ومستنيينك.

يشار أن مها الصغير طالبت بالدعاء لوالداها ، وذلك من خلال مشاركتها صورة جمعتها به عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت : "اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشف أبي شفاء لا يغادر سقمًا اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يارب العالمين، اللهم اشفِ أبي فأنت القوي وهو الضعيف فلا شافي سواك، اللهم أنت أعلم بحاله وبوجعه، اللهم اشفي أبي شفاءً لا يغادر سقمًا ورد عليه صحته وعافيته".

أحمد جودة - القاهرة - دعمت الفنانة ليلى علوي مصفف الشعر محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا.