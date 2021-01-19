نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتصار تشارك متابعيها بأحدث إطلالة لها عبر "إنستجرام" في المقال التالي

ونشرت انتصار منذ قليل صورة لها عبر حسابها بإنستجرام وظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستان قصير باللون الأبيض والأسود ، ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيها. وتباينت الكثير من التعليقات على الصورة أبرزها :" تجنني".

يشار إلى أن ابنة الفنانة انتصار شاركت معها في مسلسل "رايا وسكينة"، وجمع هذا العمل المسرحي بين انتصار وابنتها، ولم تكتفِ بذلك بل شاركت أيضا في تغطية برنامج "عرب وود"، كمراسلة للمسرحية، وقصة المسرحية تظهر دور ريا وسكينة في مكافحة الاحتلال الانجليزي لمصر، والعمل من بطولة نتصار، وبدرية طلبة، وحمدي الوزير، ومن إخراج حسام الدين صلاح.



أحمد جودة - القاهرة - تحرص الفنانة انتصار على التفاعل الدائم مع مُحبيها، ومُشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".