"جوجل" تختار بسنت نور الدين لإجراء حوار مع عالمة الآثار المصرية ياسمين الشاذلي

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أحمد جودة - القاهرة - عبرت بسنت نور الدين عن سعادتها باختيارها من قبل منصة "جوجل" للفنون والثقافة، وبالتعاون مع "مركز البحوث الأمريكي"، لإجراء حوار مع عالمة الآثار المصرية، الدكتورة ياسمين الشاذلي.

وكتبت بسنت نور الدين عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك": "حاسة بسعادة وتقدير كبير، إن منصة ضخمة عالمية زي "جوجل للفنون والثقافة"، وبالتعاون مع “مركز البحوث الأمريكي"، في مصر، يختاروني لإجراء حوار مع عالمة الآثار المصرية الدكتورة "ياسمين الشاذلي".

وتابعت: "بمناسبة تعاونهم لإطلاق مشروع ضخم، اسمه "الحفاظ على تاريخ وتراث مصر المتنوع"، للمساعدة في الحفاظ على جزء من آثار مصر المختلفة باستخدام التكنولوجيا".

وطالبت الجمهور بطرح أسئلتهم حول ما يودون معرفته عن آثار مصر في التعليقات، وقالت: "اكتبوا كل الأسئلة اللي نفسكم تعرفوها عن آثار وتاريخ مصر، في التعليقات، علشان اسألها للدكتورة "ياسمين الشاذلي" في حوار، هيتذاع على صفحتي يوم 29 يناير، في انتظار أسئلتكم في التعليقات".