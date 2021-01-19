نقل الفنان اللبناني فادي إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته بسبب كورونا

فادي ابراهيم الفنان اللبناني الشهير انضم لقائمة مصابي فيروس كورونا من النجوم، حيث تم الإعلان قبل قليل عن تفاصيل إصابته بالفيروس قبل أيام وتفاصيل وضعه الصحي.

إصابة فادي إبراهيم بفيروس كورونا

فادي إبراهيم أصيب بفيروس كورونا قبل أيام، وعانى مع الأعراض التي اشتدت عليه في الأيام القليلة الماضية، حيث أصيب بضيق شديد في التنفس وهو ما تطلب وضعه على جهاز الأكسجين، لكن الأمر لم ينته عند هذا الحد، وتدهورت حالة الفنان القدير.

نقل فادي إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته

وبعد تدهور الحالة الصحية للفنان اللبناني، تم نقله إلى مستشفى الشرق الأوسط في لبنان، حيث يتابع الأطباء حالته الصحية حاليًا، وتردد أن وضعه الصحي يشهد تحسنًا مع مرور الوقت.

من جانبه حرص الفنان اللبناني مازن معضم على الدعاء لزميله الفنان فادي إبراهيم بالشفاء العاجل، حيث نشر عبر حسابه على تويتر تغريدة قال فيها: "العزيز النجم الكبير فادي إبراهيم، سلامة قلبك الله يكون معك ويشفيك"، كما تمنى له الجمهور الشفاء في تعليقاتهم على تدوينة مازن معضم.

معلومات عن فادي إبراهيم

ومن المعروف أن فادي إبراهيم شارك في عدة مسلسلات تلفزيونية لبنانية ومصرية وسورية، وكانت بداياته في فترة الثمانينات من خلال أعمال منها مسلسل "الفاتحون" عام 1984، لتتوالى أعماله بعد ذلك والتي من أبرزها "الأمين والمأمون، أسمهان، البوابة الثانية، الزيبق، عطر الشام، فرقة ناجي عطالله، الأدهم" وغيرها من الأعمال التي نالت شهرة واسعة عند عرضها.

وكان أحدث أعمال الممثل اللبناني هو مسلسل "الساحر" الذي عرض في رمضان الماضي وشارك في بطولته كل من عابد فهد وستيفاني صليبا وعبد الهادي الصباغ ومحمد حداقي ورنين مطر وسلطان ديب وغيرهم، وهو من تأليف سلام كسيري وإخراج محمد لطفي.

فادي إبراهيم ليس النجم الأول الذي أصيب بفيروس كورونا هذا الأسبوع، حيث تم الإعلان مؤخرًا عن إصابة الفنانة عبير نعمة وحازم الشريف وغنوة محمود، ومن قبلهم ناجي أسطا، كما أعلن عدد من النجوم مؤخرًا شفائهم من الفيروس ومنهم الفنانة يسرا وأمير كرارة وإيمان السيد ومجدي صبحي وغيرهم.