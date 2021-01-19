هل تنتظر ديانا كرزون طفلها الأول؟

تتوجه الأنظار نحو الفنانة الأردنية ديانا كرزون التي تناقلت بعض حسابات السوشيال ميديا أخبار حملها وانتظارها لطفلها الأول في ظل الصمت الذي تعتمد ديانا كرزون حول الرد على هذه المسألة ... فهل تفاجئ الجمهور وتعلن خبر حملها قريباً؟.

أخبار الحمل تطارد ديانا كرزون

خلال الساعات الماضية، طاردت أخبار الحمل الفنانة الأردنية ديانا كرزون من خلال تداول عدد من حسابات السوشيال ميديا أنباء عن حملها بدون أن يقدموا أي دليل على ذلك بإستثناء ملاحظتهم لزيادة وزن النجمة في احدث اطلالات لها قبل حوالي اسبوع.

بدورها تجاهلت الفنانة ديانا كرزون كل هذه الأنباء المتداولة ويبدو بأنها فضلت الصمت حيث لم تنفي او تؤكد ما يتم تداولة، كما انها لم تلمح بأي منشور عبر ستوري انستغرام عن اخبار حملها، فيما كانت قد انطلقت الشائعات حول حملها بعد ظهورها قبل أسابيع بحفلة غنائية ظهرت فيها ببطن بارز قليلا أثناء ارتدائها القفطان المغربي، كما بدت بجسم أكثر امتلاء في اطلالة حديثة لها بالفستان الفضي البراق، ما دفع العديد من المعجبين الى اطلاق الترجيحات بأن تكون نجمتهم حاملاً بمولودها الأول.

ديانا كرزون وزواجها في العام 2020

الفنانة ديانا كرزون كانت قد تزوجت من الاعلامي معاذ العمري في 9 سبتمر الماضي بحفل زفاف اقتصر على حضور عائلي وعدد من أصدقائهما بسبب ظروف ازمة انتشار كورونا، وظهرت العروس في الحفل بفستان أبيض مميز من داخل منزل أسرتها الى جانب شقيقاتها ووالدتها التي انهارت بالبكاء تأثراً بزفاف ابنتها.

وكانت ديانا كرزون احتفلت بعيد ميلادها الـ 37 الذي وافق في 30 اكتوبر، وسبق وأن تحدثت قبل زواجها بفترة عن رغبتها بالزواج وتكوين أسرة مشيرة الى معاناتها من طلب البعض منها الزواج بشكل سري وهذا ما أكدت رفضه وقالت بأنها لن تقبل الزواج الا علناً باحتفال يتواجد فيه أهلها وأصدقائها ويشاركها الجمهور بفرحتها بذلك، والفعل قد حققت ديانا كرزون رغبتها بينما ينتظر جمهورها ان تزف لهم خبر حملها بحال حصوله.