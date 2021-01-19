أكرم حسني نسخة عن ظافر العابدين وعابد فهد آل باتشينو العرب .. تعليقات غير متوقعة للنجوم بعد تشبيههم بآخرين

الشبه بين عدد من النجوم وبعضهم البعض خلال الأيام الماضية كان محل اهتمام وسخرية أيضًا من قبل عدد من المتابعين، الذين تداولوا صورًا وفيديوهات للنجوم وأشباههم بالوسط الفني، إضافة إلى تفاعلهم مع تعليقات هؤلاء النجوم مع التدوينات الطريفة حول تشبيههم بنجوم آخرين.

أكرم حسني وظافر العابدين

كان الفنان أكرم حسني أحدث هؤلاء النجوم الذين أثاروا الجدل مؤخرًا في أحدث ظهور له من حفل زفاف الفنان المصري نادر حمدي، واللوك الجديد وظهوره باللحية، حيث شبهه الجمهور بالفنان التونسي ظافر العابدين.

وجاء ذلك بعد أن نشر الفنان المصري شيكو عبر انستجرام، صورة تجمعه مع أكرم حسني من الزفاف، وعلق شيكو على الصورة قائلًا: "ظافر العابدين عض أكرم حسني"، ليرد الفنان أكرم حسني: "يا راجل حرام عليك ده ظافر العابدين برقبتي".

ولاقت التدوينة سخرية عدد كبير من النجوم، ومن بينهم أحمد مالك وأروى جودة وصبا مبارك وفيفي عبده، الذين أيدوا فكرة التشابه بين النجمين مؤخرًا، مع ظهور كل منهما باللحية.

عابد فهد وآل باتشينو

الفنان السوري عابد فهد أيضًا كان محمل اهتمام الجمهور في أحدث ظهور له، بإطلالة الشخصية التي يقدمها في أحدث أعماله، حيث شبهه الجمهور بالنجم العالمي آل باتشينو، وهو ما جعل عابد يعلق على الأمر من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "MBC Trending".

وأكد عابد فهد أنه يشارك في مسلسل "350 جرام" ويجسد في العمل شخصية محامٍ مشهور يدعى نوح، يلعب بالقانون كما يشاء، لافتًا إلى أنه يكن كل الحب والاحترام لكل الشخصيات التي شبهه الجمهور بها معبراً عن ذلك بالقول: "الله بيخلق من الشبه أربعين"، موضحًا أن شخصيته في العمل بعيدة تمامًا عن أي شخصية معروفة.

شبيه محمد منير

أما خيري منير شبيه الفنان محمد منير فكان محل اهتمام الجمهور الفترة الماضية بسبب تقليده للنجم الشهير في أحد الحفلات الماضية، حيث علق أيضًا على الجدل الذي أثير حوله مؤخرًا فأكد خلال لقاء مع برنامج "The Insider بالعربي" أنه يغني منذ سنوات وأنه لا يقوم بتقليد النجم الكبير محمد منير، لافتًا إلى أن البعض يرى أن ما يقدمه خيري يحاول من خلاله الافتعال والتصنع، بينما أنه لم يقصد تمامًا التقليد، خاصة وأنه يؤمن بأن من يحاول تقليد الآخرين لن يستمر، على عكسه.