ياسمين عبد العزيز تصالح أخيها وائل بحضور شقيقهما الأكبر .. بالصور

ياسمين عبد العزيز النجمة المصرية احتفلت قبل يومين بعيد ميلادها الـ41، وسط زوجها الفنان أحمد العوضي وعدد من أصدقائها المقربين منهم منى زكي ومنى الشاذلي وإنجي علي، في أحد الأماكن العامة.

وائل عبد العزيز يهنئ شقيقته بعيد ميلادها

وحرص عدد من النجوم على تهنئة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها، وتوجيه عبارات المحبة والرسائل المميزة لها، كما أنها حرصت بدورها على إعادة نشر تلك التهاني عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام.

أما بالأمس فوجئ الجمهور بشقيقها وائل عبد العزيز، يرسل لها معايدة خاصة عبر حسابه على فيسبوك، حيث نشر صورتين ظهر فيهما معها ومع شقيقهما الأكبر شريف، خلال تواجدهم في منزل أحدهم، وعلق وائل على الصورة قائلًا: "كل سنة وانتي طيبة.. ربنا يكرمك ويبعد عنك أي شر".

هل تصالحت ياسمين عبد العزيز مع شقيقها؟

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واعتبر الجمهور أن صور وائل عبد العزيز مع شقيقته بمثابة إعلان تصالحهما رسميًا وإنهاء الخلاف بينهما الذي نشب منذ فترة، تزامنًا مع بداية علاقتها بالفنان أحمد العوضي، لكن وائل لم يكشف ما إذا كانت الصور التي تجمعه بشقيقته قديمة أم حديثة، وهل بالفعل كانت من جلسة صلح جمعتهما، أم أنها مجرد صور من ألبوم ذكرياتهما.

ونالت الصور إعجاب عدد كبير من متابعي وائل عبد العزيز وتمنوا إنهاء خلافه نهائيًا معها وفتح صفحة جديدة بينهما.

شقيق ياسمين عبد العزيز وخلافهما

في سياق آخر، كان وائل عبد العزيز قد أثار الجدل مؤخرًا بتصريحاته ضد شقيقته والتأكيد على أن علاقتهما لازالت منقطعة بعد زواجها من أحمد العوضي، حيث أعاد نشر صورة كانت تجمعه بياسمين عبد العزيز العام الماضي عقب حصولها على أحد الجوائز وقبيل زواجها بفترة قصيرة، وذلك عبر حسابه على فيسبوك.

ووقتها أرفق وائل عبد العزيز صورته مع شقيقته بتعليق تمنى فيه أن المزيد من النجاح لكل منهما، فكتب: "ربنا يكرمنا في اللي جاي يا رب ويبعد عننا ولاد الحرام"، لكنه عندما أعاد نشر الصورة أرفقها بتعليق: "أكيد ماكنتش متوضي" ليلمح بأن أمنيته لم تتحقق وأنهما افترقا بسبب زواجها من العوضي.

لكن سرعان ما حذف وائل عبد العزيز التدوينة من حسابه ليتجنب حالة الانتقادات التي من الممكن أن يتلقاها بسبب تصريحاته التي يعتبرها البعض إهانة لشقيقته، بالرغم من صمتها دوت الخليج وزوجها أحمد العوضي، حاليًا وعدم الحديث عن وائل بشكل مباشر أو غير مباشر في وسائل الإعلام.