ماريتا الحلاني وأحمد الفيشاوي وميريهان حسين يغنون معا .. شاهدوا

وسط أجواء من البهجة والمتعة تعرض قناة "MBC مصر" في تمام الحادية عشر مساء "الخميس" بتوقتي القاهرة، أحدث حلقات برنامج "ليلة الخميس" مع ياسمين عز.

وبحسب بياتن رسمي للقناة.. يُستضيف برنامج "ليلة الخميس" في حلقة هذا الإسبوع نُخبة متنوعة من النجوم حيث يجمع الفنانين أحمد الفيشاوي، ومحمد عبد الرحمن، وميرهان حسين، والمُطربة الشابة ماريتا الحلاني، في حوارات كوميدية ساخرة، ويتخلل الحلقة مجموعة مُختارة من الأغاني المميزة.

برنامج "ليلة الخميس" يجمع نُخبه من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات إسبوعية شيقة.

يُعرض برنامج "ليلة الخميس" على "MBC مصر" كل خميس الساعة 11:00 مساءً، وتُعرض هذه الحلقة الخميس 21 يناير 2021.