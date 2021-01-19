نجمات تزوجن برجال أصغر سنًا منهن وعلقن بجرأة على جدل فارق العمر

فارق السن بين أي زوجين من المشاهير غالبًا ما يكون الأمر الذي يركز عليه الجمهور في العلاقة بين أي ثنائي، وهو ما يدفع البعض أيضًا إلى التعليق بجرأة على فكرة فارق العمر بينهما، ومؤخرًا أثارت الفاشنيستا المعروفة دكتورة خلود الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن كشفت عن السبب الحقيقي وراء خضوعها لعمليات التجميل، لافتة إلى أن التنمر الذي كانت تتعرض له مع زوجها كان السبب الأبرز، وأن البعض كان يصفها بأن ملامحها تدل على كبر سنها مقارنة معه.

الدكتورة خلود

الأمر جعل الإعلامية مي العيدان تهاجم الفاشنيستا الكويتية هجوماً شديدا، حيث علقت قائلة: "خلود تقول الناس يحرجوني ويفشلوني جدام امين يقولوله شكلها اكبر منك"، وأضافت: "ليش يا حبيبتي بعد هذه الحقيقة مو انتي فعلا اكبر منه مو محتاجه ناس يقولون له ليش وقت لما كتبتوا عقد الزواج ماشفتي بالبطاقة انج اكبر.. خلي يكون عندك مصداقيه مع نفسك ومع الناس".

وهو ما دفع خلود إلى الرد على مي العيدان، فنشرت صورة تجمعها بزوجها وعلقت قائلة: "الحب لا يعرف عمراً.. 20-5-1990، 18-12-1988.. يعني أنا اكبر من أمين ب شكثر؟.. اللهم اني استودعتك نفسي وزوجي واطفالي وكل من احب".

أنغام

لم تكن الدكتورة خلود دوت الخليج الوحيدة التي علقت بجرأة على فارق السن بينها وبين زوجها، لكن سبقها أيضًا عدد من النجمات اللاتي ارتبطن بأزواج أصغر منهن، ومن بينهم المطربة أنغام التي عندما ارتبطت بالموزع الموسيقي أحمد إبراهيم علقت على فارق العمر، وقالت في أحد البرامج وأكدت أن فارق العمر بين الأزواج غير مهم وترى أنه غير مزعج، ووجهت رسالة لمن لا يعجبه هذا وقالت "انتوا مالكوا"، متجاهلة كل ما تردد وقتها بأن فارق العمر بينها وبين زوجها السابق تبلغ 11 عامًا.

سمية الخشاب

الفنانة سمية الخشاب كانت ايضًا من بين النجمات التي علقت على فارق العمر بينها وبين زوجها الفنان أحمد سعد، ولكن بعد فترة من انفصالهما، خلال ظهورها في برنامج "شيخ الحارة"، حيث أكدت أن فارق العمر لم يكن السبب في عدم التفاهم بينهما، مضيفة: "الناس مبقتش تهتم بالمسائل دي.. أنا وأحمد محسناش بموضوع فرق السن في علاقتنا".

وأكدت سمية الخشاب أيضًا، أن أحمد سعد كان يصفها طوال فترة زواجهما بابنته الصغيرة، موضحة الوسط الفني شهد الكثير من الزيجات مشابهة لظروف زيجتها، ولم تؤثر في العلاقة بين الزوج وزوجته.

مي كساب

الفنانة مي كساب علقت أيضًا على زواجها من مطرب المهرجانات "أوكا"، وفارق العمر بينهما الذي يبلغ حوالي 9 سنوات، حيث قالت في أكثر من لقاء مصور لها وقتها بأنها لا تخجل من كشف فارق العمر الحقيقي، لافتة إلى أنها عندما صارحت أوكا في أول لقاء بينهما بعمرها الحقيقي والذي كان في ذلك الوقت 30 عاما، لم يقتنع وقال لها إن عمرها أقل بكثير من ذلك، مشيرة إلى أن زوجها لا يحب الحديث عن هذا الأمر من الأساس، ويغضب منها عندما تتحدث عن فارق العمر بينهما.