“كتاب وأدباء جنوب الشرقية” تنظم جلسة حوارية حول أسئلة وإشكالات التاريخ العماني

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي

نظمت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة في لجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية أمس الأول جلسة حوارية بعنوان” التاريخ العماني: أسئلة وإشكالات” شارك فيها الدكتور ناصر بن سيف السعدي وحاوره الدكتور محمد بن حمد العريمي وذلك على برنامجي زووم ويوتيوب، وقد انقسمت محاور الجلسة الى محورين: الأول تناول مصادر التاريخ العماني وكيفية كتابته والمدونات التاريخية والتي نوقش من خلالها مفهوم التاريخ وتشكل الوعي بأهمية التاريخ لدى المؤرخين ومدى عناية أهل عمان بتوثيق التاريخ والطريقة التي كتب بها المؤرخون التاريخ العماني كابن رزيق والسالمي نموذجاً وتأثير المركزية والأطراف على الكتابة التاريخية (جغرافيا وموضوعياً ومجالاً …الخ) والكيفية التي تعامل بها المؤرخون مع تاريخ الإمامة أو السلطنة والمصادر البديلة لكتابة تاريخ ما أهمله التاريخ (كالسجناء والعمال واللصوص والنساء والأزياء والفنون والمأكولات وغيرها) وكتب الجوابات والنوازل الفقهية وكتب الأدب والشعر والوثائق والمعرفة الاستعمارية وهل هي نقمة على تاريخنا أم نعمة؟ وواقع الدراسات الحديثة حول التاريخ العماني (كأطروحات الماجستير والدكتوراة نموذجا).

فيما تناول المحور الثاني أسئلة حول قضايا عامة تاريخية تمثلت في مفاهيم مركزية في التاريخ العماني السياسي: منها على سبيل المثال مفهوم عمان (تحولاته السياسية) ومفهوم الدولة (الإمامة والسلطان) ومفهوم الجبابرة وأهل الحل والعقد وتحولات ومنعطفات إجتماعية وسياسية في التاريخ العماني حيث يناقش هذا المحور قضايا إمكانية تحقيب التاريخ العماني بناء على التحولات والأفكار الاجتماعية والسياسية وعهد الكيانات السياسية المتناثرة وغياب الوحدة السياسية (الممتد من 280هـ إلى 1034هـ) والتغلغل الأجنبي وأثره على عمان سياسياً واجتماعياً واقتصاديا.

تأتي الجلسة الحوارية ضمن الأنشطة والبرامج والفعاليات الثقافية والمعرفية التي تنفذها لجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية خلال شهر يناير الحالي لإثراء الساحة الثقافية والمعرفية بالعديد من الجوانب الثقافية والأدبية والتاريخية والمعلوماتية حيث سيشهد الأسبوع القادم فعاليتين الأولى جلسة حوارية حول قضايا الشعر بعنوان ” المسابقات وأثرها على الساحة الشعرية والشاعر” والفعالية الثانية محاضرة بعنوان ” مستويات العربية المعاصرة بالسلطنة”

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