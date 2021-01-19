التشكيلي السوري صلاح الدين البزري يقيم معرضه الشخصي (دمشق درة الشرق) في الدوحة

الدوحة ـ “الوطن” :

أقام الفنان التشكيلي السوري صلاح الدين البزري معرضه الشخصي (دمشق درة الشرق) في الحي الثقافي بالدوحة حيث أقيم المعرض تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا الذي أكد في تصريح له بأن (المدن ثرية بمخزون ثقافي وفني وتراثي متنوع يظل مرتبطا بتاريخ الشعوب، ولذلك فإنّ هذا المعرض يسلط الضوء بامتياز على مدينة دمشق العتيقة باعتبارها أقدم عاصمة في التاريخ لا تزال مأهولة وبدون انقطاع حتى اليوم. وبذلك يساهم هذا المعرض في التعريف بهذه المدينة لمن لا يعرفها).

من جانبه قال الفنان السوري صلاح الدين البزري: حاولت أن أقدم من خلال لوحاتي (دمشق) مدينتي التي نشأت فيها وأبرز خصوصيتها المعمارية بمختلف تفاصيلها من حارات وأبنية دمشقية قديمة، وقد عملت على أن أبرز من خلالها زوايا معينة للبيوت الدمشقية مثل الشبابيك وواجهات الأبنية والأزقة وغيرها.. ويضم المعرض قرابة 15 لوحة يأخذنا الفنان من خلالها إلى دمشق التراث والأصالة والتاريخ بحاراتها الدمشقية الساحرة وواجهاتها الجميلة وشبابيكها ذات الهندسة المميزة وزخرفتها المتفردة، والتي نتطلع منها على العمارة الدمشقية الساحرة والأبنية التراثية التي مازالت تنثر عبيرها المُعتَّق بالأصالة مثل باب السلام و خان أسعد باشا.

فلم يكن اختيار الألوان في اللوحة عبثيا فكل لون له دلالته ورمزيته التي يطرق من خلالها الفنان باب المعنى والذكرى، فلا يمكن ألاّ نلاحظ دقة اختيار الألوان ومزجها وإضافة اللمسات الأخيرة كالظلال والإضاءة وبعض الخطوط التمييزية الأخرى لينقل لنا الفنان ببراعة عبق المدينة الذي لا يمكن أن يُنسى لكل من عاش في دمشق أو زارها.

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