13 كاتبا يحتفون بتجربة سيف الرحبي في الكتابة والسفر والحياة

الرياض ـ العمانية :

أفردت مجلة “الفيصل” السعودية في عددها الأخير مساحة واسعة للاحتفاء بتجربة الشاعر العُماني سيف الرحبي في الكتابة والسفر والحياة، وشارك في الملف الذي جاء بعنوان “سيف الرحبي.. شعر يمتد إلى آخر العالم” كلٌّ من: الناقد السعودي سعد البازعي، الناقد العراقي حاتم الصكر، الناقد والشاعر المغربي نبيل منصر، الكاتبتين العمانيتين الدكتورة منى بنت حبراس السليمية والدكتورة فاطمة الشيدية، الناقد المصري رضا عطية، الشاعر اليمني أحمد السلامي، الشاعر المصري سمير درويش، الشاعر والمسرحي العراقي صلاح حسن، الشاعر والروائي المصري صبحي موسى، الكاتب والناقد الليبي فتحي نصيب، الشاعر المصري فتحي عبدالله، والشاعرة والكاتبة الجزائرية حبيبة محمدي.

كما قدمت المجلة في عددها عددا من النصوص في الأدب المترجم والانفتاح على الثقافات الأخرى إضافة إلى تقرير بعنوان “في ظل الحرب تتحول الثقافة إلى التزام ذاتي” لصدام

الزيدي كما نشرت عددا من النصوص العربية والمترجمة لكل من: هاشم شفيق، أمينة عبدالوهاب الحسن، محسن الوكيلي، رفيق شامي (ترجمة مروان علي)، موسى إبراهيم

الثنيان، سعيد جونز (ترجمة محمد علام)، ياسوناري كاواباتا (ترجمة مهدي عبدالله).

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