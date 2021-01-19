كل سنة وأنتي الأخت والسند.. راندا رياض تهنئ أنغام بعيد ميلادها

ونشرت راندا مجموعة صور تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام وكتبت : كل سنة وانتِ دائماً متألقة و ناجحة، كل سنة وانتِ دائماً الأخت و السند و النصيحة، كل سنة وانتِ طيبة و بصحة و سعادة مفيش كلام ممكن يوصف مكانتك عندي ايه عشان انتي حاجة كبيرة اوي انت مش بس اختي و صحبتي انت اجدع واحدة في الدنيا و عمود اساسي في حياتنا كلنا Happiest of birthdays my Nouni and to many many more years and endless pictures together I love you .

والجدير ذكره أن أنغام طرحت مؤخرًا البوم "أناني " ويضم الألبوم 15 أغنية متنوعة، وهم "مزح" من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن وألحان صادق الشاعر، و"أناني" من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر، و"طاولة" من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر، و"ثلاثة حروف" من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان سهم، و"آخر لقاء" من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان سهم، و"تسلم يدينه" من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان سهم، و"أسمك حبيبي" من كلمات الأمير سعود بن عبد الله وألحان صادق الشاعر، و"غريب" من كلمات الأمير سعود بن عبد الله وألحان سهم.