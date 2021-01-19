كل سنة وأنتي طيبة يا حتة مني.. إدورد يهنئ ابنته بعيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - يحرص الفنان ادورد على التفاعل الدائم مع مُحبيها، ومُشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر إدورد صورة تجمعه بإبنته عبر حسابه بموقع إنستجرام ، ووجه لها رسالة تهنئة بمناسبة عيد ميلادها الذي يحل اليوم التاسع عشر من يناير.

وعلق على الصورة وكتب : كل سنة وأنتي طيبة يا ماريا يا حتة مني ، يا أحلي ابتسامة في الدنيا ، ربنا يديني طولة العمر واشوفك أجمل عروسة.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال إدورد مسلسل "البرنس"والذي حقق خلاله نجاحاً كبيراً ، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.