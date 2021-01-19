فيلم "وقفة رجالة" يتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر فيلم "وقفة رجالة" تريند مؤشرات البحث بموقع "جوجل" وذلك بعد طرحه بدور العرض والسينمات يوم الخميس الماضي الموافق 14 يناير، كما نجح الفيلم فى تصدر الإيرادات اليومية للسينما منذ طرحه، حيث يدخل الفيلم منافسات موسم إجازة منتصف العام الدراسي.

وتخطت إيرادات "وقفة رجالة" مليون و700 ألف جنيه، وذلك بعد مرور خمسة أيام على عرضه فقط.

ويضم فيلم "وقفة رجالة" مننخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني على رأسهم ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

وتدور قصة فيلم "وقفة رجالة" فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

