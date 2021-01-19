شيرين رضا تتصدر تريند "جوجل" لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة شيرين رضا، تريند محركات البحث بموقع "جوجل"، اليوم، وذلك بعدما نشرت صورة لها في فترة شبابها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ولاقت صورة شيرين رضا، إعجاب العديد من متابعيها، وانهالت عليها التعليقات، والتي كان أبرزها: "جميلة جدا"، "طول عمرك قمر".

وانضمت النجمة شيرين رضا لأسرة فيلم "تحت تهديد السلاح"، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل، ويقوم ببطولته النجم هاني سلامة، ويشارك في بطولته كل من عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، ياسمين رئيس، غادة عادل.

يشار إلى أن آخر أعمال النجمة شيرين رضا، فيلم "الغسالة"، مع الفنان أحمد حاتم وهنا الزاهد، ومحمد سلام وأحمد فتحي، ودارت أحداثه في إطاركوميدي خيالي.

وكانت النجمة شيرين رضا، شاركت عبر حسابها على "فيس بوك" مجموعة من الصور برفقة عدد من الكلاب، خلال أعياد رأس السنة وكتبت: "أتمنى أن أقضي عيد الميلاد مع أصدقائي ذوي الفراء"، حيث دائما ما تحرص الفنانة شيرين رضا على نشر صور للكلاب والدفاع عنها، كما قامت بالانضمام لحملة لحماية الحيوانات الأليفة، بعد الظاهرة التي انتشرت الفترة الأخيرة بتخلي الكثيرين عن حيواناتهم الأليفة خوفًا من نقلهم لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وإصابتهم به.

وتخوض النجمة شيرين رضا فيلم "تحت تهديد السلاح" من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل، ويقوم ببطولته النجم هانى سلامة ويشارك فى بطولته كل من عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، ياسمين رئيس، غادة عادل.