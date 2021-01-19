الجمعة.. مي كساب وأحمد فتحي ضيفا "واحد من الناس"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، كل من أحمد فتحي ومي كساب، في برنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة "الحياة"، في العاشرة مساء الجمعة المقبلة.

ومن المقرر أن يتحدث أحمد فتحي ومي كساب، خلال الحلقة، عن مرحلة الطفولة، بجانب مشوارهما الفني، كما يكشفان عن الكثير من الأسرار حول حياتهما الشخصية، وتتحدث مي كساب عن علاقتها بزوجها أوكا، وسبب انفصاله عن زميله أورتيجا.

وسبق واجتمع مي كساب وأحمد فتحي في فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، وهو من تأليف رأفت رضا، وإخراج رامي رزق الله، وشاركهما البطولة؛ محمد سلام، بيومي فؤاد، هدى الإتربي، حسام داغر وشادي ألفونس.

وينتظر الثنائي مي كساب وأحمد فتحي، عرض حلقات مسلسل "اللعبة 2" على أحد المنصات الرقمية، الأسبوع المقبل، والعمل بطولة هشام ماجد وشيكو ورانيا يوسف ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى وأوتاكا، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التونى.

وفي سياق منفصل، انتقد الإعلامي عمرو الليثي، حالة التنمر المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي نالت من بعض الفنانين؛ أبرزهم سوسن بدر وحورية فرغلي ويسرا اللوزي، بالإضافة إلى حادث سحل أحد ذوي الهمم.