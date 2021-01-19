صورة.. أحمد حاتم عن محيى إسماعيل: بيحبني أوي

داعب الفنان أحمد حاتم متابعيه بنشره بصورة مع الفنان محيى إسماعيل عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها :" بيحبني أوي"، وهو التعليق الذي تظهر الصوره عكسه تماما.



يذكر أن الفنان أحمد حاتم تألق في فيلم "الغسالة" الذي عرض مؤخرًا في السينمات بعد أزمة فيروس كورونا المستجد الذي هاجم العالم خلال الآونة الأخيرة.



وتدور أحداث الفيلم حول مدرس فيزياء يجسده أحمد حاتم يتعرض لعدة مشاكل في حياته الشخصية والمهنية، مما يدفعه لاختراع أو تحويل الغسالة لآلة زمن، وينجح في ذلك ويحاول إنهاء كل الصراعات التي تحدث في حياته.



الفيلم من إنتاج شركات "نيوسنشري للإنتاج" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي فيلمز".



ويشارك في بطولة الفيلم محمود حميدة، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.