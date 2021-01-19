برفقة إسلام ساسو وعمر كمال.. حسن شاكوش يشوق متابعيه لعمل غنائي جديد

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان ومطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش جمهوره ومحبيه بفيديو جديد له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر حسن بالفيديو برفقة صديقه المطرب عمر كمال والموزع إسلام ساسو وشوق متابعيه لعمل جديد وكتب : قريباً.. تفتكروا ايه اللي بيحصل.

يشار أن عمر كمال وحسن شاكوش وإسلام ساسو تعاونا سابقاً في أكثر من عمل فني منهم عود البطل وبنت الجيران.

من ناحية أخرى طرح حسن شاكوش مؤخراً مهرجان "أنت بسكوتاية مقرمشة" ، ويتعاون خلال الأغنية مع المطرب حمادة مجدي ، وتصدر المهرجان تريند المشاهدات ليحتل رقم 6 على يوتيوب بعد ساعات من طرحه عبر القناة الرسمية لشاكوش وحقق نجاحا كبيرا.

وتقول كلمات المهرجان: "انتي بسكوتايه مقرمشه.. يابت ده انتي قطه مخربشه ،، اموت فيكي وانتي مفرفشه منعكشه.. قاعده جوه قلبي مربعه انتي لوحدك باربعه.. كل حاجه فيكي ليها منفعه مدلعه".

يذكر ان مهرجان "أنت بسكوتاية مقرمشة" كلمات مصطفى حدوته، توزيع إسلام ساسو، وإنتاج مزيكا.

