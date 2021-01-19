يستضيف برنامج "ليلة الخميس" في حلقة هذا الأسبوع مجموعة من الفنانين، عبر شاشة قناة "MBC مصر".

القاهرة - محمد ابراهيم - وهؤلاء الفنانين هم الفنان أحمد الفيشاوي، ومحمد عبد الرحمن، وميرهان حسين، والمُطربة الشابة ماريتا الحلاني، في حوارات كوميدية ساخرة، ويتخلل الحلقة مجموعة مُختارة من الأغاني المميزة.

برنامج "ليلة الخميس" يجمع الفنانين في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات أسبوعية شيقة.

يُعرض برنامج "ليلة الخميس" على "MBC مصر" كل خميس الساعة الحادية عشرمساءً، وتُعرض هذه الحلقة الخميس 21 يناير 2021.

في سياق منفصل، نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورتين لوالدته الفنانة سهير الألفي بين الماضي والحاضر، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث ووجه لها "الفيشاوي" رسالة، متغزلًا فيها قائلًا: "فنانة عظيمة وأم عبقرية، أقول إيه أكتر من سمية الألفي، أميرة حقيقية، أحبك يا ماما".

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي، كشف عن البرومو الدعائي الأول عن فيلمه الجديد "30 مارس"، المقرر عرضه في دور العرض السينمائي خلال الفترات المقبلة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلق على الفيديو قائلاُ:" تفتكروا ايه هيحصل في 30 مارس".