شاهد.. سنيرجي تطرح برومو الموسم الرابع من برنامج "سهرانين" لـ أمير كرارة

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت شركة "سينرجى فيلمز" البرومو الرسمي للموسم الرابع من برنامج "سهرانين" لـ النجم أمير كرارة، وذلك عبر صفحتها الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

حيث أعلنت قناة "on" عرض البرنامج على شبكتها بدءًا من يوم 23 يناير الجاري، حيث يستضيف الفنان أمير كرارة، مجموعة كبيرة من أكبر النجوم ووأبرزهم المطرب حكيم وأصالة ويسرا، ومحمد عبد الرحمن توتة وأوس أوس ومحمد الشرنوبى وبشرى وخالد الصاوى، وعدد كبير من النجوم.

برنامج "سهرانين" عبارة عن سهرة لـ أمير كرارة مع مجموعة مختلفة من الضيوف لمناقشة مواضيع اجتماعية متنوعة والتحدث عن أبرز أعمال النجوم، ويذاع فى الساعة 11 مساءً على قناة on

في سياق منفصل، كان النجم امير كرارة، قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، يوم السبت الماضي على صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" قائلا: "عملت مسحة تانى النهاردة وطلع عندى كورونا.. وياريت اللى اتعامل معايا يخلى باله.. ادعو لى بالشفا".

وكان قد أجل أمير كرارة، تصوير حلقة جديدة من برنامجه "سهرانين" فى موسمه الجديد بعد ما شعر بالإجهاد الشديد بسبب التصوير المتواصل، وكذلك قلة عدد ساعات النوم لذلك طلب إلغاء تصوير حلقة البرنامج وتأجيلها.

ويشارك أمير كرارة في الماراثون الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "نسل الأغراب" والذي يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية في رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.