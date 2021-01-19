وقالت بطرس دانيال فى تصريح لـ دوت الخليج : أن قرار تاجيل الدورة الجديدة من مهرجان الكاثوليكى للسينما جاء بعد قرار رئاسة الوزراء بتاجيل اى فعالية فنية.
واضاف بطرس : اننا قررنا التاجيل أفضل من الغاء الدورة تماما خاصة أن مهرجان الكاثوليكى للسينما يعد اقدم المهرجانات الفنية فى مصر، واننا ننتظر قرار رئاسة الوزراء وبعدها يتم تحديد موعد جديد لاقامة المهرجان والذى يكون على الارجح فى الربيع.
واوضح بطرس : ان ادارة المهرجان تجرى جميع التحضيرات اللازمة من اجل الدورة الجديدة حيث من المقرر ان يتم الاعلان عن اختيار خمسة أفلام المشاركة فى المهرجان فى الشهر المقبل.
وأشار بطرس دانيال : اننا حاليا نقوم باختيار الافلام المشاركة فى المهرجان ونواجه صعوبة بالغة فى الاختيار بسبب مستوى الافلام التى عرضت فى عام 2020 والتى لم تكن على المستوى المطلوب.
واوضح دانيال : اتفقت ادارة المهرجان على أن تختار ايضا من الافلام التى تم عرضها على منصات الكترونية كامر استثنائى خاصة أننا اعتدنا على الاختيا من الافلام المعروضه جماهيريا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطرس دانيال لـ دوت الخليج: إعلان الأفلام المشاركة بمهرجان المركز الكاثوليكي الشهر المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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