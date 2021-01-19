خرج جنبي 6 حالات متوفية.. المخرج مرقس عادل يروى قصته مع فيروس كورونا

كشف المخرج مرقس عادل تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية
وكتب عبر حسابه على "فيسبوك" الحمدلله انا خرجت من المستشفي من كام يوم و في البيت ( لسة علي جهاز الاكسجين بس نشكر ربنا )، الموضوع كان كبير معايا حبتين انا كنت من ال ٢٠٪ اللي بيحتاجو رعاية طبية ( مش كل الناس كدة متقلقوش بس خلو بالكم ).
وتابع:"انا فرحان اوي بالتجربة دي لحد اخرها محبتكم و قلقكم عليا عندي كبير اوي واحد واحد و واحدة واحدة شكرا من كل قلبي حقيقي علي المحبة اغلي شيء في الحياة و انقي مشاعر هي المحبة
وأضاف:"التجربة بتعلم كتير اوي و بتغير و بتعيد ترتيب الاولويات و بتفرق في عمرك و بتغير منظورك للحياة بكل تفاصيلها و خصوصا في الناس، بتقَدر و بتتعلم و بترتب، الموت قريب جدا، السن مبيفرقش ولا الصحةً، وأنا في العناية خرج جنبي ٦ أشخاص لحالات متوفين اهاليهم كانوا يزوروهم في الزيارة مع اهلي، و فيهم حالات كانت اقل من حالتي، الاحباب هم الباقيين ركزو معاهم اوي، الالم و الوجع اللي مريت بيهم ١٤ يوم رعاية و الاكسجين مش بيتحسن كان فيهم مفاهيم كتير
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