علا رشدي تروج لفيلم "ثانية واحدة" بهذه الطريقة.. شاهد

روجت الفنانة علا رشدي لأحدث أعمالها السينمائية، الذي يحمل اسم "ثانية واحدة"، ونشرت فيديو به صورتها على بوستر العمل.



وعلى الجانب الآخر قد شارك نجم مسرح مصر مصطفى خاطر صورة جديدة لـ"بوستر"، غير رسمي، لفيلمه الجديد "ثانية واحدة"؛ وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق مصطفى خاطر على البوستر: " قريبا بجميع سينمات مصر والوطن العربي، #مصطفي_خاطر #دينا_الشربيني".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وكانت أبرز التعليقات مهنئة مصطفى خاطر بالفيلم، ومتمنية النجاح والتوفيق له.

و تدور أحداث فيلم "ثانية واحدة" في إطار رومانسي كوميدي، حيث يتعرف شاب على فتاة ويتسبب لها في الكثير من المشاكل، ثم يتعرض لحادث يقلب حياته بشكل كبير.

فيلم "ثانية واحدة" بطولة مصطفى خاطر، دينا الشربينى، ومحمود حميدة، وسوسن بدر، وويزو، وعلا رشدى، ويشارك الفنان فتحي عبد الوهاب ضيف شرف ضمن الأحداث، ومن إخراج أكرم فريد، ويشارك به مجموعة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف فى الفيلم جار الاستقرار عليهم.