أحمد داوود وعلا رشدي وأبنائهما ضيوف إسعاد يونس في صاحبة السعادة قريباً

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الإعلامية إسعاد يونس في الحلقات القادمة من برنامجها الشهير صاحبة السعادة المذاع على قناة dmc الفنان أحمد داوود وزوجته علا رشدي وابنائهما ميلا وآدم.

وسوف يتحدثا خلال الحلقة عن بدايتهم الفنية وعلاقتهم بأبنائهم بالإضافة إلى حياتهم الشخصية وتالقهم في السباق اارمضاني الماضي بمسلسلي لعبة النسيان و 100 وش وأعمالهم المقبلة.

يشار أن آخر أعمال الفنانة علا رشدي مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "100 وش" وذلك بالتعاون مع نيللي كريم وآسر ياسين.

يذكر أن آخر أعمال أحمد داوود مسلسل لعبة النسيان، تأليف تامر حبيب، إخراج هاني خليفة، بطولة كل من دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، علي قاسم، هديل حسن، محمود قابيل، روزالين البيه، أحمد صفوت، رجاء الجداوي، ملك بدوي.

وكان آخر أعمال أحمد داوود في السينما فيلم "ولاد رزق 2" والذي وصلت إيراداته إلى 100 مليون جنيه، بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

