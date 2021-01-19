علا رشدي تروج لفيلمها "ثانية واحدة"

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الفنانة علا رشدي لفيلمها الجديد "ثانية واحدة" وذلك من خلال فيديو شاركته عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "رشدي" في الفيديو بجانب بوستر الفيلم.

فيلم "ثانية واحدة" بطولة مصطفى خاطر، دينا الشربينى، ومحمود حميدة، وسوسن بدر، وويزو، وعلا رشدى، ومن إخراج أكرم فريد

يذكر أن آخر أعمال علا رشدي مسلسل "بـ100وش" الذي شاركت من خلاله في السباق الرمضاني الماضي 2020 وهو من بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبوذكرى.