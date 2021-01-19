تغيير ملامح هبة مجدي للملامح الصعيدية في مسلسل "موسى" لرمضان 2021

القاهرة - محمد ابراهيم - انتشرت صورة للفنانة هبة مجدي من كواليس تصوير مسلسل "موسى" وهي بالملابس الصعيدية وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت "مجدي" بإطلالة صعيدية غيرت ملامحها بشكل كبير، وذلك على عكس أعمالها السابقة.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسللس "فرصة تانية" مع عدد من الفنانين منهم أحمد مجدي وياسمين صبري ونهال عنبر وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية.