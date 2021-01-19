بفيديو كوميدي.. هاني رمزي لمتابعيه: أهم حاجة في النهايات الأخلاق

شارك الفنان هاني رمزي متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بفيديو كوميدي له من فيلم أبو العربي. وعلق هاني رمزي على الفيديو قائلا "أهم حاجة في النهايات الأخلاق يا جماعة". وشارك الفنان هاني رمزي جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بفيديو كرتون له. وظهر هاني رمزي بالفيديو الكرتون اثناء خطفة من فضائيين وعلق هاني رمزي على الفيديو قائلا "بعد اللي شفته ف ٢٠٢٠، مش مستبعد خالص اتخطف من حبايبنا الفضائيين".

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