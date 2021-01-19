رؤوف عبد العزيز ينتهي من تصوير عدد من مشاهد مسلسل الطاووس

انتهى المخرج رؤوف عبد العزيز ، من تصوير عدد من مشاهد مسلسل "الطاووس"، ومن المفترض أن يواصل التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة في عدد من لوكشينات التصوير المختلفة.
مسلسل "الطاووس" بطولة كل من الفنان جمال سليمان، وسهر الصايغ، بجانب عدد اخر من النجوم وعدد من الشباب الصاعدين، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.
وكان قد بدأ الفنان جمال سليمان اليوم تصوير أولى مشاهده في مسلسل "الطاووس"، استعدادا لعرضه في رمضان 2021.
والمسلسل سيناريو حوار كريم الدليل وإشراف على الكاتبة المؤلف محمد ناير وإخراج رؤوف عبد العزيز، ويتم التصوير في ستوديو مصر .
وعقد رؤوف عبد العزيز خلال الفترة الماضية عدة جلسات عمل مع جمال سليمان، للاستقرار على الخطوط الرئيسية للمسلسل وقام بمعاينة أماكن التصوير.
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