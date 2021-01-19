مرقس عادل يكشف تفاصيل إصابته بكورونا عقب خروجه من المستشفى

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المخرج مرقس عادل تفاصيل إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب خروجه من المستشفى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "عادل" قائلا: "الحمدلله انا خرجت من المستشفي من كام يوم وفي البيت ( لسة علي جهاز الاكسجين بس نشكر ربنا )

الموضوع كان كبير معايا حبتين انا كنت من ال ٢٠٪؜ اللي بيحتاجو رعاية طبية ( مش كل الناس كدة متقلقوش بس خلو بالكم )

اولا انا فرحان اوي بالتجربة دي لحد اخرها

محبتكم وقلقكم عليا عندي كبير اوي واحد واحد وواحدة واحدة شكرا من كل قلبي حقيقي علي المحبة اغلي شيء في الحياة وانقي مشاعر هي المحبة

ثانيا .

التجربة بتعلم كتير اوي وبتغير وبتعيد ترتيب الاولويات وبتفرق في عمرك وبتغير منظورك للحياة بكل تفاصيلها وخصوصا في الناسبتقَدر وبتتعلم وبترتبثالثاالموت قريب جداالسن مبيفرقش ولا الصحةًو انا في العناية خرج جنبي ٦ اشخاص وحالات متوفين اهاليهم كانو بيزوروهم في الزيارة مع اهليو فيهم حالات كانت اقل من حالتيالاحباب هم الباقيين ركزو معاهم اوي الالم والوجع اللي مريت بيهم ١٤ يوم رعاية والاكسجين مش بيتحسن كان فيهم مفاهيم كتيررابعا انا اسف اسف لكل حد زعلان مني اسف لو حد ضايقته وانا مش واخد بالي او واخد وكنت عنيد اسف لو مقدرتش اكون احسن في بعض المواقف انا من دلوقتي مش زعلان لان الحياة متستاهلش".

وتابع قائلا: "و لو في صراعات وهجوم انا مش زعلان ولو حد بيتخانق علي شغلانه صدقني مش مستاهلة انا من انهاردة مش زعلان من حد واسف لكل حد وفرحان بكل محب حقيقي خامسا اوعدكم بكرة بمنظور مختلف ومشاريع جديدة افضل يمكن انا احاولابقي انسان افضل وكفنان اكون متطور برؤية جديدة واعمال جديدة هنا بقي ارجوكم تدعولي ان ده يتحقق وتساعدوني علي ده شكرا لحضراتكم واكرر انا فرحان اوي بمحبتكم اللي حَلّتْ الالم والوجع والفترة الصعبة هاتلي يا بكرة صفحة جديدة واخيرا وليس اخرا امي واختي وخالي واهلي كلكم شكرا لا تكفي كل اللي انتم قدمتوه من تضحيات ووقت ومحبة انا بحبكم وممتن وبشكركم من كل قلبي".