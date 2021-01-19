إقامة سوق مهرجان Clermont Ferrand افتراضيا

وكشفت إدارة مهرجان Clermont-Ferrand الدولى للأفلام القصيرة عن أفلام دورة 2021 والمقرر إقامتها في الفترة من 29 يناير وحتى 6 فبراير

ويعرض المهرجان الشهير 78 فيلما بالمسابقة الدولية تم اختيارها من 55 دولة، من بينها 9 أفلام تحريك.

أفيش دورة 2021، وهو من تصميم اليابانية Yuko Shimiz، التى شاركت كعضو لجنة تحكيم في دورته الماضية.

واختارت يوكو فى تصميم الملصق الرسمي لمهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة، زهور الكاميليا والألوان المُبهجة للتأكيد علي إن عالم السينما سيستمر مهما حدث.

وتقول : "عدت من المهرجان، وهاجمت الجائحة العالم. انقلب العالم رأسًا على عقب. شعرت أن بوستر الدورة القادمة للمهرجان يحتاج إلى تفجرات مليئة بالإيجابية، للاحتفال بالولادة الجديدة لعالم السينما، الذي سيستمر مهما كانت الظروف".

كانت إدارة المهرجان الفرنسي قد أعلنت عن طرح مجموعة من الأعمال عبر شبكة الإنترنت دعما لمبادرات الحجر المنزلي خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد قبل أشهر.

ويعد كليرمون فيران أكبر مهرجان دولي للأفلام مخصص للأفلام القصيرة و يقام سنويًا في كليرمون فيران بفرنسا ، وهو ثاني أكبر مهرجان سينمائي في فرنسا بعد مهرجان كان.