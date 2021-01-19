اعتمد الإذاعي أحمد نور رئيس اتحاد الإعلاميين العرب عضو الأمم المتحدة

منح شهادة الإبداع الإعلامي للإعلامية الشابة / ماجدولين الورغي التي تعمل بإذاعة اوكسجين إف إم . بنزرت. تونس

وجاء ذلك على إثر ماتميزت به ماجدولين الورغي من خلال برامجها الحيوية والتي تناقش العديد من القضايا الاجتماعية الهامة فى مختلف المجالات.

وقد جاء هذا التكريم تشجيعا للإعلاميين الشباب على مستوى الوطن العربي لتحفيزهم لمزيد من الإبداع ليكون لهم بصمتهم المتميزة ورؤيتهم الإعلامية الخاصة لخلق جيل جديد مبدع من الإعلاميين العرب ..

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتحاد الإعلاميين العرب يمنح الإعلامية التونسية ماجدولين الورغي شهادة الإبداع الإعلامي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.