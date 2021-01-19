"باب الجمال" للكينج محمد منير لم تستطع تحقيق سوي هذا الرقم !

القاهرة - محمد ابراهيم - نجحت أغنية "باب الجمال" في ردود أفعال الجمهور وذلك بعد قيام الفنان محمد منير بطرحها ولكنها لم تحقق سوي ثلاث ملايين مشاهدة فقط علي اليوتيوب عكس نجوم الغناء العربي الذين يحققوا هذا الرقم في يومين فقط.

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.

ألبوم محمد منير "باب الجمال" يضم 5 أغان، وهي: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.

يعتبر الألبوم هو الثاني الذي يجمع بين الفنان محمد منير وشركة "قنوات"، حيث كان أحدث أعمالهما سويا في ألبوم "وطن" الذي ضم 5 أغانٍ فقط.



