بطرس دانيا يكشف تفاصيل تأجيل مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

وكشف بطرس دانيال، عن تفاصيل هذا القرار في تصريحات صحفية، قائلا أن قرار التأجيل جاء عقب قرار رئاسة الوزراء بتأجيل أي فعاليات، وأن التأجيل أفضل من الإلغاء النهائي له.

القاهرة - محمد ابراهيم - تقرر تأجيل الدورة الـ69 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما.



وتابع أنه من المقرر انتظار قرار الوزارة ليحددو موعد إقامة المهرجان، وسيتم الإعلان عن 5 أفلام ستشارك في المهرجان الشهر المقبل.