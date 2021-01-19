أغينة "فينك يا حبيبي" للكينج تقترب من المليون مشاهدة

ويضم ألبوم "باب الجمال" للكينج محمد منير عدد من الأغاني منها و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.