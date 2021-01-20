امير طعيمة لأنغام في عيد ميلادها: رفيقة المشوار وشريكة النجاح (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل المؤلف والشاعر الغنائى أمير طعيمة، بعيد ميلاد أنغام، متمنيا لها مزيدا من الفرح، ووصفها بشريكة النجاح ومشواره الفني.

ونشر امير، علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلق قائلاً:" كل سنة و انتي طيبة وناجحة و مبسوطة يا نغومة، يا رفيقة المشوار وشريكة النجاح".

وغنت النجمة أنغام العديد من الأغانى للشاعر أمير طعيمة، منها "حاله خاصه جدا، حتة ناقصة ، اتجاه واحد ،أحلام بريئة، عايشة حالة، هتمناله الخير".

يذكر أن النجمة انغام، طرحت أول ألبومتها عام 1987 بعنوان "الركن البعيد الهادئ"، ولاقت نجاحات هائلة، وكانت ظهرت للمرة الأولى مع والدها عام 1981 بأغنية خاصة من تأليفه وتلحينه بعنوان "بنتي حبيبتي"، فطوال ثلاثة عقود، ونجحت أن تحقق نجاحا كبيرا مع الجمهور المصري والعربي واصبحوا ينتظروا أغنياتها الجديدة وايقونة للرومانسية.