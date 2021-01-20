أخبار الفن.. المخرج مرقس عادل يروى قصته مع فيروس كورونا.. سارة الطباخ: لا أحد يستطيع التفوق علي

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:



خرج جنبي 6 حالات متوفية.. المخرج مرقس عادل يروى قصته مع فيروس كورونا



كشف المخرج مرقس عادل تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية



فيلم «الخطة العايمة» يحتل المركز الثالث بإيرادات بلغت 16 ألف جنيه



احتل فيلم الخطة العايمة المركز الثالث من حيث الإيرادات اليومية، حيث حقق أمس إيرادات بلغت 16 الف جنيه.



ظافر العابدين لـ دوت الخليج: ليس لدى مانع من تكرار تجربة المذيع



قال الفنان ظافر العابدين أنه ليس لديه مانع في أن يعود ويكرر تجربة المذيع مرة أخرى، ولكن بشرط أن يكون هناك برنامج قوي، موضحا أنه خلال تلك الفترة لم يعرض عليه برنامج يعيده للساحة الإعلامية.



لا أحد يستطيع التفوق علي.. سارة الطباخ توجه رسالة إلى متابعيها



نشر المنتجه سارة الطباخ صورة جديده له من خلال حسبها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .



رؤوف عبد العزيز ينتهي من تصوير عدد من مشاهد مسلسل الطاووس



انتهى المخرج رؤوف عبد العزيز ، من تصوير عدد من مشاهد مسلسل "الطاووس"، ومن المفترض أن يواصل التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة في عدد من لوكشينات التصوير المختلفة.