وفاة والدة الفنان راشد الماجد والنجوم يواسونه

راشد الماجد فجع اليوم بوفاة والدته، وتلقى عشرات الرسائل من زملائه النجوم والجمهور لمواساته وتقديم التعازي إليه بعد وفاة والدته.

الموت يفجع راشد الماجد في والدته

وأعلن عدد من أصدقاء وزملاء الفنان راشد الماجد وفاة والدته اليوم، ونعت شركة روتانا الراحلة وقدمت التعازي إلى راشد الماجد وقالت في نعيها:" خالص التعازي والمواساة للفنان راشد الماجد بوفاة المغفور لها بإذن الله (والدته) وتعازينا لأسرته الكريمة سائلين المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وانا اليه راجعون".

وكذلك نعى رئيس الشركة سالم الهندي الراحلة وقال في تغريدة له:" أتقدم بأسمي وبأسم جميع منسوبي شركة روتانا بأحر التعازي لأخي الفنان راشد الماجد بوفاة المغفور لها بإذن الله (والدته) وتعازينا لاسرته الكريمة سائلا المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها بجنات النعيم وانا لله وانا اليه راجعون".

النجوم يواسون راشد الماجد في وفاة والدته

ولم يعلق راشد الماجد عبر صفحاته بمواقع التواصل على رحيل والدته حتى الآن، وتلقى عشرات الرسائل من جمهوره وزملائه لمواساته، ومنهم الفنان رابح صقر والذي كتب له قائلاً:" اعزي اخوي وصديق عمري راشد الماجد في وفاة والدته الله يغفر لها ويرحمها و يسكنها فسيح جناته، عظم الله اجرك يا اخوي وانا لله وانا اليه راجعون".

وواسى الفنان عبد الله الرويشد راشد الماجد وقال:" خالص التعازي والمواساة لأخي الفنان راشد الماجد بوفاة المغفور لها بإذن الله والدته رحمها الله، إنا لله وإنا إليه راجعون"، وكتب الفنان أصيل أبو بكر:" أصدق التعازي والمواساة لأخي راشد الماجد في وفاة والدتنا الغالية.. الله يغفر لها ويرحمها و يسكنها فسيح جناته، ويصبرك ويصبر الأهل ويجعلها آخر الاحزان، انا لله وانا اليه راجعون".

راشد الماجد في حالة حداد

ويعيش الفنان راشد الماجد في حالة حداد بعد وفاة والدته، في الوقت الذي كان يستعد به لإحياء أولى حفلاته في 2021 في مهرجان دبي للتسوق، مع الفنان وليد الشامي في 29 يناير الجاري، وهو الحفل المهدد بغيابه عنه بسبب حالة الحداد وبعد وفاة والدته اليوم.