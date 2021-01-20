ماغي بو غصن تعلن شفاء زوجها المنتج جمال سنان من فيروس كورونا برسالة مؤثرة

ماغي بو غصن، الفنانة اللبنانية، كشفت اليوم عن تعافي زوجها المنتج جمال سنان من فيروس كورونا، بعد ما يقارب أسبوعين من إصابته.

ماغي بو غصن تحتفل بشفاء زوجها من فيروس كورونا

وصدمت الفنانة ماغي بو غصن الجمهور بكشفها عن إصابة زوجها المنتج جمال سنان بفيروس كورونا، ولكنها طمأنت الجمهور سريعاً بإعلانها تعافي زوجها بعد ما يقارب 10 أيام من إصابته، بعدما جاءت نتيجة المسحة سلبية اليوم، واحتفلت بشفاء زوجها ونشرت صورة لها معه على انستقرام، ووجهت إليه رسالة مؤثرة.

ماغي بو غصن توجه رسالة مؤثرة لزوجها

وقالت الفنانة ماغي بو غصن في رسالتها إلى زوجها المنتج جمال سنان:" ألف الحمد الله ع سلامتك يا حبيب قلبي من كورونا اللعين.. قطوع ومرق على خير.. عقبال كل المنصابين يشفوا.. انتبهوا على حالكن.. الله يخلصنا"، وتلقت ماغي بو غصن وزوجها عشرات الرسائل من الجمهور وزملائهما للاطمئنان عليهما ولتهنئتهما على تجاوز الفترة الصعبة من الإصابة بفيروس كورونا.

وجاءت إصابة المنتج جمال سنان، بعد عدة إصابات في الوسط الفني اللبناني مؤخراً، ومنهم الفنان فادي إبراهيم، والذي انتقل للمستشفى، ومن قبله المطرب ناجي أسطا، وكذلك المطربة عبير نعمة وغيرهم، بالإضافة إلى عدد من النجوم العرب الذين أعلنوا إصابتهم مؤخراً ومنهم ليليا الأطرش والفنانة أروى وغيرهم، وأعلن عدد من الفنانين تعافيهم من الفيروس وأبرزهم يسرا وأمير كرارة والمنتج جمال العدل ومفيد فوزي وغيرهم.

ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

واحتفلت الفنانة ماغي بو غصن بعيد ميلاد ابنتها منذ يومين، ونشرت صورة لها معها على انستقرام، ووجهت إليها رسالة خاصة وقالت:" اليوم عيدك يا عمري. يا قلبو لقلبي،يا رب يعطيك الصحة والسعادة وكل شي بيشبه قلبك الحلو يا قمري. وتخلصي انت وكل الاولاد من هالكابوس يلي عّم يعذبكم متلنا.. انت دنيتي كلا.. وكل ما اتطلع بوحك الحلو بحس الدني بالف خير. بحبك لتخلص الدني".