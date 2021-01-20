صور حسن الرداد ينشر آخر رسالة وهدية من والدته قبل وفاتها:"ابني وتوأم روحي"

حسن الرداد عبر عن أحزانه مجدداً بعد رحيل والدته الفترة الأخيرة، واستعاد عدة ذكريات مميزة له مع والدته الراحلة، وآخرها نشره صور لهديتها المميزة له في عيد ميلاده وآخر كلماتها له.

آخر كلمات والدة حسن الرداد له قبل وفاتها

ونشر الفنان حسن الرداد صوراً لهدية من والدته الراحلة في عيد ميلاده، والتي كانت آخر هداياها إليه، وعبارة عن سلسلة من الفضة مكتوب عليها رسالتها الخاصة إليه، وأثر في قلوب الجمهور بسبب الهدية المميزة التي ودعته بها، وكذلك بسبب كلماتها المؤثرة إليه والتي كانت كلماتها الأخيرة قبل وفاتها.

حسن الرداد يكشف آخر هدية من والدته إليه

وعلق الفنان حسن الرداد على صور هدية والدته، وقال في رسالته المؤثرة عنها:"إلى توأم روحى وابنى وابى وصديق العمر، كل ثانية وانت سعيد وعقبال الف سنة " ٢٠٢١/١/٢.. تلك كانت أخر كلمات وداعك لى يا أمى، كلمات رقيقة مكتوبة على هدية عيد ميلادى، ماكنتش اعرف انك فوقتى من تعبك عشان تدينى الهدية وتمشى بعدها على طول، ماكنتش اعرف ان ده كان الوداع، لاخر لحظة كنتى بتعملى كل حاجة عشان تسعديني، و تعزمى الناس اللى بحبهم عشان تفرحينى وانتى يا حبيبتى كان كلك ألم لكن ابتسامتك على وشك طول الوقت.. الله يرحمك يا نور عينى وإن شاء الله فى الجنة وإن شاء الله القاكى فى الجنة".

حسن الرداد يرثي والدته بكلمات مبكية

وأثر حسن الرداد في قلوب الجمهور في الفترة الأخيرة بسبب رسائل وداعه إلى والدته، ونشر عدة صور له معها من طفولته، وكذلك صوره الأخيرة معها أثناء أداء مناسك العمرة، وقال في رثائها:" يا ماما،يا احلى كلمة ممكن الواحد ينطقها فى حياته، يا قلبى، يا حب عمرى، يا اغلى من عينيه، ألقاكى فى الجنة إن شاء الله يا أم"، ونشر فيديو مؤثر أيضاً وهو يحتضن والدته من حفل زفافه على إيمي سمير غانم بالإضافة إلى عدة لحظات أخرى مميزة معها.

وشاركت إيمي سمير غانم زوجها أحزانه على انستقرام، ونشرت عدة صور لها مع حماتها الراحلة، وعبرت عن حزنها لوفاتها وقالت في آخر رسالة لها:" الله يرحمك و يغفرلك يارب.. مش قادرة اوصف حبي ليكي قد ايه .. ربنا يصبر كل اللي عارفينك عشان مافيش حد ماحبكيش واخف دم واجدع واطيب ام للناس كلها .. بحبك يا فدوده الله يرحمك يارب".