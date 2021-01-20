فن ومشاهير

اليوم.. المركز القومي للسينما يعرض عددا من الأفلام بساقية الصاوي

0 نشر
0 تبليغ


القاهرة - محمد ابراهيم - تتواصل اليوم الاربعاء الفعاليات السينمائية التي ينظمها كل من المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسى" بالتعاون مع ساقية الصاوي برئاسة "محمد الصاوي" و ذلك في تمام السابعة مساءا.

ويعرض خلال الفاعلية كل من الفيلم التسجيلي "إن عاش" إخراج / محمود عبد الكافي و فيلم "أوني" إخراج / سالي أبو باشا و فيلم " التدريبات القصوى لتحسين الأداء" إخراج / ياسر شفيعي.

يذكر أن الفعاليات من المقرر أن تستمر حتي نهاية يناير ، وتقام الأربعاء من كل أسبوع بساقية الصاوى و يقوم بتنظيمها من المركز القومي للسينما الناقدة "شاهندة محمد علي" و يتم خلالها عرض مجموعة من الأفلام  إنتاج المركز القومي للسينما.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا