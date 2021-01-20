اليوم.. المركز القومي للسينما يعرض عددا من الأفلام بساقية الصاوي

القاهرة - محمد ابراهيم - تتواصل اليوم الاربعاء الفعاليات السينمائية التي ينظمها كل من المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسى" بالتعاون مع ساقية الصاوي برئاسة "محمد الصاوي" و ذلك في تمام السابعة مساءا.

ويعرض خلال الفاعلية كل من الفيلم التسجيلي "إن عاش" إخراج / محمود عبد الكافي و فيلم "أوني" إخراج / سالي أبو باشا و فيلم " التدريبات القصوى لتحسين الأداء" إخراج / ياسر شفيعي.

يذكر أن الفعاليات من المقرر أن تستمر حتي نهاية يناير ، وتقام الأربعاء من كل أسبوع بساقية الصاوى و يقوم بتنظيمها من المركز القومي للسينما الناقدة "شاهندة محمد علي" و يتم خلالها عرض مجموعة من الأفلام إنتاج المركز القومي للسينما.